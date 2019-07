Comentarista do Future MMA recebe faixa-preta de Jiu-Jitsu e terá duelo no próximo evento

Share it

Veterano do esporte, com mais de 30 lutas no MMA e 40 anos de idade, Diego Braga fará seu retorno aos cages no próximo dia 26 de julho, no Future MMA 7, em São Paulo. Atuando como comentarista no evento, o atleta terá na sua estreia na organização um sabor diferente de todas as outras lutas que já fez.

A luta contra Jamil Silveira, que será a luta coprincipal do card, terá sabor especial para Diego. O duelo será sua primeira atuação no cage como faixa-preta de Jiu-Jitsu, já que o mesmo recebeu a graduação do amigo de longa data Aldo Caveirinha, que em recente visita ao Rio de Janeiro entregou a honraria a Diego.

“Comecei minha carreira na antiga Barra Gracie, depois treinei com o Roberto Gordo e a minha migração para o MMA me afastou um pouco. Receber a faixa-preta do Caveirinha, meu amigo de infância, foi muito especial para mim.”

Além disso, Diego terá outra felicidade ao voltar a lutar. No mesmo card, seu filho Gabriel Braga, de 20 anos, fará sua estreia no Future. Invicto com três vitórias, Gabriel segue os passos do pai como nocauteador, e Diego se mostrou ainda mais animado para voltar com a vitória dupla para casa.

“Meu filho está trilhando o mesmo caminho na luta, e além do privilégio de cuidar da carreira dele, agora vou poder lutar no mesmo card que ele. Arte marcial é tudo na minha vida. Está sendo sensacional comentar, falar dos lutadores, dar minha opinião. É fácil para mim, amo viver as lutas. O pessoal do Future, o Jorge Oliveira e todo mundo da organização, me abraçou de coração e está sendo ótimo. Tenho visto que o Future é diferente, feito para mudar a vida dos atletas, inclusive indicando os mesmos para eventos no exterior, como o UFC e o LFA.”

Future MMA 7

São Paulo, SP

26 de julho de 2019

61kg – Herbeth Índio x Taigro Costa

70kg – Anderson Buzika x Jackson Tortora

74kg – Diego Braga x Jamil Silveira

57kg – Bruno Korea x Bruno Menezes

57kg – Marcelo Hulk x Danilo Adreani

70kg – Brendo Bispo x Marcos Forever

61kg – Carlin Soares x Augusto Sparta

70kg – Elder Allan x João Paulo Roy

52kg – Viúva Negra x Jainne Aguiar

93kg – Marcos Conrado Jr x Marcos Detona Ralph

66kg – Gabriel Braga x Jean Soares

66kg – Luã Franco x Pedro Lima

61kg – Euclides Viana x José Fontes

