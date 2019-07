Fernando Reis e Carina Santi brilham no BH Open de Jiu-Jitsu

Share it

Realizado no último final de semana, no Estadio Jornalista Felipe Drummond, o Belo Horizonte Winter Open da IBJJF 2019 reuniu craques no frio de Minas Gerais para esquentar o clima nos tatames.

Na divisão de elite, o faixa-preta adulto, Fernando Reis (Alliance) e Carina Santi (G13BJJ) brilharam com ouro duplo.

Para Fernando, a dupla conquista veio ao fechar o peso pesado com o camarada Caio Paganini para a Alliance, e em seguida brilhar no absoluto após travar uma guerra com Otávio Nalati (Guigo JJ) e ganhar por uma vantagem.

Já Carina, para garantir o ouro duplo, teve que vencer primeiro a final do peso pesado, ao superar Graciele Carvalho (Barbosa JJ), e em seguida, no peso aberto, fechou com Bia Basílio (Almeida JJ) o topo do pódio.

Outro destaque ficou para nossa dupla GMI Arthur Gogó (GFTeam Cascadura) e Juninho Boi (FF Team). As feras do Rio e de São Paulo juntaram forças para reinar na divisão de master 2. Os craques chegaram juntos na final do superpesado e fecharam pelo ouro. No absoluto, Juninho abriu na semifinal para Gogó, que retriubuiu conquistando o título no absoluto.

Confira os resultados da faixa-preta entre os adultos!

Adult / Male / Black / Light-Feather

1 – Wesley Souza Santos – Alliance

2 – Ávila Guilhermino da Costa Rodrigues – Equipe Juquinha

3 – Oziel Santos de Carvalho – Gracie Barra

Adult / Male / Black / Feather

1 – Alexandre de Souza Vieira – Brazilian Top Team

2 – Bernardo Aguiar Dib – João Roque JJ

3 – Bruno Henrique Cabral – Qatar BJJ Brasil

3 – Eduardo Yezeguiellian Botega – Zenith BJJ

Adult / Male / Black / Light

1 – Gabriel Alves Figueiró – Alliance

2 – Ygor dos Santos Rodrigues – CT MR

3 – Gabriel Lucas Ribeiro dos Santos – Time Team Jiu-Jitsu

3 – Hugo Henrique Gabino Campos – Academia Betânia de Artes Marciais

Adult / Male / Black / Middle

1 – Hugo Doerzapff Marques – Soul Fighters BJJ

2 – Caio Caetano Soares – Ns Brotherhood

3 – Rodrigo Lopes Martins – Soul Fighters BJJ

3 – Samuel Silveira Rocha – Pantera Negra

Adult / Male / Black / Medium-Heavy

1 – Marcos Vinicius de Oliveira Martins – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Rafael Lopes Paganini – Alliance

3 – Leon Denny Zambelli Brito – Brazilian Top Team

3 – Lucas Jose Alves de Oliveira – Alliance

Adult / Male / Black / Heavy

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Caio Fernando Lopes Paganini – Alliance

3 – Vinicius de Barros – Gracie Barra

3 – Walisson Barbosa Pereira Pardim – Gracie Barra

Adult / Male / Black / Super-Heavy

1 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

3 – João Paulo de Sousa Soares – Gracie Barra

3 – Thiago Oliveira Bezerra Andrade – GF Team

Adult / Male / Black / Ultra-Heavy

1 – Fernando Camôles Ribas – Demian Maia Jiu-Jitsu

2 – Leonardo de Oliveira Gonçalves – Cicero Costha Internacional

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

Adult / Male / Black / Open Class

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

3 – Caio Fernando Lopes Paganini – Alliance

3 – Leonardo de Oliveira Gonçalves – Cicero Costha Internacional

Adult / Female / Black / Feather

1 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

2 – Tine Scheldeman – Barbosa JJ – Germany

Adult / Female / Black / Light

1 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

Adult / Female / Black / Heavy

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Nivian Fabiana Carvalho de Oliveira – Gracie Barra

Adult / Female / Black / Super-Heavy

1 – Francislene Alves de Oliveira – Leão Dourado

2 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

3 – Elaine Silvano Maciel de Oliveira – GF Team

3 – Mariane Nunes de Souza – GF Team

Adult / Female / Black / Open Class

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

3 – Nivian Fabiana Carvalho de Oliveira – Gracie Barra