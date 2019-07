5 brasileiros entram em ação no UFC Sacramento, neste sábado

Share it

A luta principal do UFC Sacramento, a ser realizado neste sábado, dia 13 de julho, ao vivo no Combate, vai colocar frente a frente a ex-campeã peso-pena Germaine De Randamie e a invicta Aspen Ladd. Atual número 1 na divisão até 61kg, a holandesa De Randamie (8v, 3d) vem em uma sequência de quatro vitórias. Seu último triunfo, no peso galo, foi sobre a ex-desafiante ao cinturão Raquel Pennington.

Adversária deste sábado, a americana Aspen Ladd (8v, 0d), de 24 anos, está em 4º no ranking e é considerada uma das promessas da divisão. Sua vitória mais recente foi no último dia 18 de maio, uma decisão unânime sobre Sijara Eubanks, que rendeu às duas lutadoras o prêmio de Luta da Noite.

A vencedora deste sábado pode garantir seu posto como próxima desafiante ao cinturão da campeã Amanda Nunes, que defendeu seu título com sucesso mais uma vez, nocauteando Holly Holm no último sábado, no UFC 239.

Novos brasileiros no UFC

O UFC Sacramento marca também a estreia de dois novos atletas do Brasil na organização. O paranaense peso-médio Wellington Turman (15v, 2d) tem 22 anos e é especialista na luta de chão, com sete das suas 15 vitórias por finalização. Ele enfrenta o americano Karl Roberson (7v, 2d), que foi contratado pelo UFC depois de participar da primeira temporada do reality show Dana White’s Contender Series, em 2017. Desde que entrou na organização, Roberson acumula duas vitórias e duas derrotas, sendo os dois reveses para lutadores brasileiros (Glover Teixeira e Cezar Mutante) e por finalização.

Já o também paranaense John Allan (13v, 5d) tem 26 anos e vem da academia Chute Boxe, responsável por formar nomes como Anderson Silva e Mauricio Shogun. O peso meio-pesado, que já atuou como jogador de basquete, participou da primeira temporada do Contender Series Brasil, mas foi derrotado e não conseguiu o contrato com o UFC. Praticamente um ano depois, sua chance veio. Seu adversário será o americano Mike Rodriguez (10v, 3d).

Para seguir embalada

A promessa brasileira Livinha Souza (13v, 1d) é outro nome que sobe ao octógono neste evento. Com 13 vitórias na carreira, a paulista de Araraquara tem oito triunfos por finalização, sendo um deles já no UFC, quando derrotou Alex Chambers com uma guilhotina na sua estreia na organização. Depois, no começo deste ano, venceu a compatriota Sarah Frota, por decisão, no UFC Fortaleza.

Livinha agora vai em busca da sua terceira vitória seguida no UFC. “The Brazilian Gangsta” vai enfrentar a americana Brianna Van Buren (8v, 2d), que substituiu Cynthia Calvillo, retirada do card por conta de lesão. Van Buren, que lutava no Invicta FC, faz sua estreia no UFC

De volta à coluna da vitória

Completando a porção brasileira do card do UFC Sacramento, o peso-médio Cezar Mutante e o peso-pena Sheymon Moraes entram na arena com a missão de retomar o caminho das vitórias.

Ex-campeão da primeira temporada do “The Ultimate Fighter Brasil”, Mutante (14v, 7d) vinha em uma sequência de duas vitórias até ser parado por Ian Heinisch, por decisão unânime, no UFC Argentina, em novembro do ano passado. O adversário deste sábado será o italiano Martin Vettori (12v, 4d, 1e)

O natural de São Gonçalo Sheymon Moraes (11v, 3d) também vinha de duas vitórias na organização até março deste ano, quando foi derrotado por Sodiq Yusuff por decisão, no UFC Filadélfia. O peso-pena que hoje soma 2 vitórias e 2 derrotas no UFC espera desempatar o cartel vencendo o americano Andre Fili (19v, 6d).

UFC: De Randamie x Ladd

Sacramento, EUA

13 de julho de 2019

Germaine De Randamie x Aspen Ladd

Urijah Faber x Ricky Simon

Josh Emmett x Mirsad Bektic

Karl Roberson x Wellington Turman

Marvin Vettori x Cezar Mutante

Card preliminar

Mike Rodriguez x John Allan

Andre Fili x Sheymon Moraes

Julianna Peña x Nicco Montano

Darren Elkins x Ryan Hall

Liu Pingyuan x Jonathan Martinez

Livinha Souza x Brianna Van Buren

Benito Lopez x Vince Morales