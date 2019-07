BJJ Stars completa card do GP absoluto valendo 100 mil reais; confira os nomes

Share it

A próxima edição do BJJ Stars já tem uma de suas atrações com card definido. O evento, que rola no dia 26 de outubro, na Califórnia, contará com um super GP sem limite de peso, valendo a singela quantia de 100 mil reais para o campeão.

Depois de confirmar Fellipe Andrew e Patrick Gáudio, os fãs do evento já ficaram agitados, e a organização correu para corresponder a ansiedade dos fãs e finalizou o card na mesma semana.

Depois de Lucas Hulk, Nicholas Meregali e Leandro Lo, que se enfrentaram na edição mais recente do evento, foram também inclusos no card. Para fechar os oito nomes, Mahamed Aly, Rudson Mateus e Victor Hugo foram adicionados.

Agora, com os oito nomes definidos, a pergunta fica para você, leitor analista: Quem vai ficar com a bela premiação do BJJ Stars? Comente conosco!