Do baú: O dia em que Demain Maia domou Ronaldo Jacaré no Jiu-Jitsu

Share it

Representantes do Jiu-Jitsu no UFC em tempos atuais, Demian Maia e Ronaldo Jacaré suaram muito seus kimonos para chegar com o status de guardiões da arte suave no MMA. Para acumular conhecimento, tiveram que enfrentar cascas-grossas de todos os tipos, e inclusive lutaram entre si.

Em evento realizo em São Paulo, há mais de 10 anos, Demian encarou Jacaré e não teve receio em chamar o grandalhão Jaca para a guarda, usando bem as pegadas e controlando a distância para agir contra o implacável passador.

O duelo foi muito equilibrado, com chances para ambos os lados, mas foi Demian quem ficou com a vitória ao domar o feroz Jacaré. Confira no vídeo abaixo no nosso #tbt de hoje!