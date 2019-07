BJJ Stars confirma GP absoluto na Califórnia, em outubro

Share it

Quem você gostaria de ver no próximo GP absoluto do BJJ Stars, leitor especialista? A pergunta ficou no ar após a confirmação de Fepa Lopes esta semana, no Instagram, sobre a próxima edição do evento que parou a comunidade do Jiu-Jitsu em fevereiro deste ano, com duelos de tirar o fôlego. O novo card será apresentado na Califórnia, no próximo dia 26 de outubro.

Fellipe Andrew e Patrick Gaudio são os primeiros nomes confirmados. O campeão do GP vai faturar 100 mil reais. O segundo, 30 mil. A disputa pelo terceiro lugar vale 10 mil reais. Após as lutas o evento vai se transformar numa grande noitada, garante Fepa.

“A ideia inicial era Manaus, mas alguns contratempos nos prazos nos trouxeram para outros planos”, disse Fepa. “Contudo, ao viajar para a Califórnia para conferir o Mundial de IBJJ nós tivemos essa proposta de realizar nos EUA. O plano é fazer o GP com uma balada depois das lutas, um ‘after luta’. Funcionou legal e deu tudo certo.”

A ida para os EUA com o BJJ Stars causou certo espanto em alguns fãs nas redes sociais, mas Fepa tranquilizou os brasileiros, avisando que o BJJ Stars não foi embora do Brasil, e que fará um novo evento em terras brasucas em breve.