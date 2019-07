Kron Gracie encara Cub Swanson no UFC São Francisco, em outubro

Share it

Depois de estrear com sucesso no Ultimate e manter seu cartel invicto, com bela finalização no primeiro assalto, Kron Gracie já tem nos planos um novo adversário, este bem mais experimentado que todos os seus outros oponentes.

De acordo com informações do Combate.com, Kron terá pela frente Cub Swanson, no UFC São Francisco, no dia 12 de outubro. O evento, em terras californianas, receberá a disputa entre as feras na divisão de pesos-penas.

Kron (5v, 0d), invicto com cinco finalizações na carreira, estreou no UFC com o pé direito ao finalizar Alex Caceres. Antes, o filho de Rickson Gracie havia finalizado quatro adversários no Japão.

Já Swanson (25v, 11d), apesar de ser um nome conhecido no Ultimate, vem passando a pior fase de sua carreira, acumulando quatro derrotas seguidas (Brian Ortega, Frankie Edgar, Renato Moicano e Shane Burgos). Sua última vitória foi em abril de 2017, sobre Artem Lobov, mas a fera americana já computou conquistas importantes na carreira — sobre Dustin Poirier, Charles do Bronx e Tatsuya Kawajiri, por exemplo.

E para você, amigo leitor, Kron terá as armas e a frieza necessárias para bater o cascudo Swanson?