Rômulo Caju, Vitor Shaolin e a mente de campeão para vencer no Jiu-Jitsu e na vida

Hoje, o professor Rômulo “Caju” Azevedo, da nossa GMI Caju Jiu-Jitsu Academy, vem ensinar o que aprendeu com seu primo, o campeão mundial Vitor Shaolin.

“As pessoas me perguntam o que meu primo Vitor Shaolin me ensinou. Uma das coisas que mais admiro é a sua mentalidade de campeão”, diz Rômulo Caju. “Mesmo que ele não esteja mais competindo tanto, ele ainda mantém essa mentalidade durante sua rotina diária. Se há 5 ou 50 pessoas, seja a primeira ou a última aula da semana, ele ensina com a mesma energia, a mesma paixão, a mesma dedicação, o mesmo sorriso que te motiva.

Aprendi com ele, também, que quando falta 1 minuto para o fim do treino, é a hora de explodir, tentar virar e vencer, uma postura que molda nossa mentalidade – e turbina o gás.

Portanto, da próxima vez que você estiver cansado, da próxima vez que quiser desistir, da próxima vez que pensar em relaxar, lute contra seu instinto natural e dê tudo o que tem. Não é fácil, a luta é real, mas você se tornará uma pessoa melhor.

É o que aprendi com Shaolin e tento passar diariamente aos meus alunos. Oss!”

* Rômulo Caju é faixa-preta e líder da Caju Jiu-Jitsu Academy, nossa GMI em Santa Rosa, Niterói.