Vídeos: Reveja o nocaute de Amanda Nunes e joelhada histórica no UFC 239

Recheado de grandes atrações, o UFC 239, realizado em Las Vegas no último final de semana, teve no seu card alguns lances de destaques.

Além da vitória de Jon Jones sobre Thiago Marreta na luta principal, tivemos na duelo coprincipal o ataque preciso de Amanda Nunes sobre Holly Holm, no combate pelo cinturão peso-galo.

Após estudar a americana na trocação, Amanda viu um espaço e largou o chute que definiu a defesa de um dos seus cinturões.

Ainda no card principal, um lance de 5 segundos entrou para a história do Ultimate. Em duelo repleto de rivalidade, Jorge Masvidal e Ben Askren entraram no cage na esperança de luta equilibrada, mas Jorge tratou de definir rápido.

Com pique repentino e uma joelhada voadora, Jorge nocauteou Askren de forma espetacular, e ainda abocanhou o recorde de nocaute mais rápido do Ultimate.

UFC 239

Las Vegas, Nevada

6 de julho de 2019

Jon Jones venceu Thiago Marreta na decisão dividida dos jurados

Amanda Nunes venceu Holly Holm por nocaute técnico aos 4min10s do R1

Jorge Masvidal nocauteou Ben Askren aos 5s do R1

Jan Blachowicz nocauteou Luke Rockhold a 1min39s do R2

Michael Chiesa venceu Diego Sanchez na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Arnold Allen venceu Gilbert Melendez na decisão unânime dos jurados

Marlon Vera finalizou Nohelin Hernandez no mata-leão aos 3min25s do R2

Cláudia Gadelha venceu Randa Markos na decisão unânime dos jurados

Song Yadong nocauteou Alejandro Perez aos 2min04s do R1

Edmen Shahbazyan finalizou Jack Marshman no mata-leão a 1min12s do R1

Chance Rencountre venceu Ismail Naurdiev na decisão unânime dos jurados

Julia Avila venceu Pannie Kianzad na decisão unânime dos jurados