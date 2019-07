São Paulo BJJ Pro: Confira a lista de campeões na faixa-preta

Share it

Antes das aguardadas premiações no Mundial e no Brasileiro, a IBJJF/CBJJ já tinha no seu quadro de competições os eventos BJJ Pro, no qual grandes capitais do Brasil e do mundo recebem feras de várias graduações na busca do ouro e belas quantias em dinheiro.

No último final de semana, em Barueri, a CBJJ organizou mais um São Paulo BJJ Pro, e craques de todos os cantos vieram para lutar em busca das premiações no absoluto, além dos faixas-pretas no masculino que entraram de olho nos prêmios nas categorias de peso.

Dividido em quatro categorias (pena, médio, pesado e pesadíssimo), o masculino faixa-preta adulto teve no alto do pódio nomes conhecidos do cenário competitivo. No peso-pena, Cleber Clandestino (Almeida JJ) ficou com o ouro ao vencer Leandro Lima (Cicero Costha) na final. Nos médios, foi a vez de Wellington Alemão (Brotherhood) levar a melhor, ao superar Alexandre Jesus (Atos). No peso pesado, o craque Fellipe Andrew (Zenith) confirmou seu favoritismo na divisão, e bateu Fernando Reis (Alliance) pelo ouro. Já no pesadíssimo, Duzão Lopes (Guigo JJ) e Igor “Tigrão” (Brotherhood) fecharam o alto do pódio.

Já no feminino faixa-preta, com uma atleta inscrita em cada categoria, a disputa ficou para o absoluto. Depois de vencerem as suas semifinais, Bia Basílio (Almeida JJ) e Carina Santi (G13BJJ) dividiram o topo do pódio.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta, e para a lista completa, clique aqui!

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Cleber de Sousa Fernandes – Atos Jiu-Jitsu

2 – Leandro de Oliveira Lima – PSLPB Cicero Costha

3 – Carlos Alberto Oliveira da Silva – GF Team

3 – Niélton Soares Mendes – Cicero Costha Internacional

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Wellington Luís Sebastião – Ns Brotherhood

2 – Alexandre Joaquim de Jesus – Atos Jiu-Jitsu

3 – Igor Veríssimo de Oliveira Chaves – Ns Brotherhood

3 – Marcos Vinicius de Oliveira Martins – BARBOSA JIU-JITSU

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

3 – Filipe Pimentel Pinheiro – Qatar BJJ Brasil

3 – Matheus Spirandeli Souza – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Luis Eduardo Lopes do Carmo – Team Lloyd Irvin

2 – Igor Gregório Schneider – Ns Brotherhood

3 – Hugo Leonardo B. Ferreira da Silva – ZR Team Association

3 – Renan Marcel Rodrigues Vieira – Ns Brotherhood

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Preta / Médio

1 – Rafaela Maria Pires Bertolot da Silva – GF Team

Adulto / Feminino / Preta / Meio-Pesado

1 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team

Adulto / Feminino / Preta / Pesado

1 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Bianca Barbosa Basilio – Atos Jiu-Jitsu

2 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

3 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Sábatha Laís Francisco dos Santos – Ryan Gracie Team