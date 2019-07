Thamara Ferreira projeta sucesso na faixa-preta: “Estou pronta para viver os momentos”

Share it

Jovem estrela da equipe Cícero Costa, Thamara Ferreira foi condecorada faixa-preta de Jiu-Jitsu depois de conquistar o título mundial como faixa-marrom pela IBJJF no fim de maio, em Long Beach, na Califórnia.

Somente na temporada 2019, Thamara acumula títulos no Europeu, Brasileiro e Mundial pela IBJJF. Já pela federação de Abu Dhabi (UAEJJF), ela foi campeã do World Pro e saiu vitoriosa em diversas etapas do Grand Slam. Agora, como faixa-preta, a campeã projeta o mesmo sucesso das faixas anteriores.

“Eu ainda não construí uma confiança como faixa preta, pelo fato de ter pego recentemente, mas o meu treino vai fazer com que eu aumente minhas habilidades e minha confiança. Tenho o Hiago George bem próximo de mim e ele já conquistou grandes coisas na faixa-preta. Então vou estar preparada. Mas pode ter certeza que estou pronta para viver todos os momentos nesta tão sonhada faixa”, conta Thamara.

Durante a jornada na faixa-marrom, o Campeonato Europeu 2019 foi o torneio mais marcante da sua carreira até agora, como ela conta, a seguir.

“Foi o Campeonato Europeu, no qual eu conquistei o ouro no peso e absoluto. Eu não estava me sentindo bem para lutar o absoluto, tinha machucado meu pé na categoria. Mas quando vi que estavam chamando meu nome pela última vez, eu corri e falei: “vou lutar, preciso lutar esse absoluto”. Me superei em muitas lutas, porque começava perdendo e acabava virando o placar”, lembra Thamara.

Aos 23 anos, Thamara pretende voltar a lutar no Grand Slam Los Angeles, em setembro, na Califórnia. Vai ser seu primeiro campeonato como faixa-preta.

“Em questão de conquistas e de evolução, 2019 está sendo meu melhor ano. O ano ainda não acabou e sinto que vou ter mais momentos para colecionar junto com os que acabaram de passar. Mal posso esperar por tudo”, encerra.

(Fonte: Assessoria de imprensa)