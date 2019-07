Qual foi o triângulo mais sinistro que você viu no Jiu-Jitsu?

Share it

Inspirados por uma foto dos nossos arquivos, publicada no Instagram @graciemagoficial, ficamos com a pulga atrás da orelha: Qual teria sido o triângulo mais sinistro do Jiu-Jitsu?

Levantamos a bola ao relembrar o ataque de Mario Reis sobre Fredson Paixão no Mundial de 2003 e matutamos com a ajuda dos nossos leitores sobre cinco triângulos que mereceram destaque ao longo de tantos anos de Jiu-Jitsu competitivo.

Confira nossa lista no vídeo abaixo e poste nos comentários o seu triângulo favorito, dentro ou fora da lista. Oss!

* Mario Reis (Mundial de Jiu-Jitsu 2003)

* Bráulio Estima em André Galvão

* Roberto Cyborg em Antônio Braga Neto

* Roger Gracie em Xande Ribeiro

* Fernando Tererê em Marcelo Garcia