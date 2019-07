As lições de sucesso no Jiu-Jitsu do novo astro vindo da Gracie Barra BH, Lucas Valente

Share it

Aos 23 anos, Lucas Valente hoje saboreia os frutos de tudo que vem plantando desde as categorias de base no Jiu-Jitsu. “Cresci dentro da Gracie Barra BH, por causa dos meus tios Daniel e Alexandre, faixas-pretas da academia e alunos do Vinicius Draculino há mais de 20 anos”, explica o atual vice-campeão mundial peso leve. Rato de tatame na infância, o pupilo de Sergio Benini e Marcelo Uirapuru se mudou para o Texas com o mestrão Draculino, onde embalou na carreira e tornou-se campeão americano e colecionou medalhas, em especial no circuito sem kimono.

No último Mundial de Jiu-Jitsu, Lucas Valente teve de fato sua melhor exibição na carreira, quando impressionou a todos com sua guarda de borracha e só parou na final, contra a fera consagrada Lucas Lepri. Mas ele não saiu satisfeito, e já sonha com a revanche.

Em papo com o GRACIEMAG.com, o faixa-preta mineiro deu lições valiosas sobre como mentalizar o sucesso no Jiu-Jitsu, analisou sua luta mais recente com Marcio André e disse o que espera de um novo encontro com Lepri. Confira!

GRACIEMAG: O que passou na sua cabeça ao se ver diante de um campeão experiente como o Lepri?

LUCAS VALENTE: Antes da final, eu procurei não pensar muito em tudo que estava acontecendo. Na hora H, contudo, eu procurei passar o pé no tatame, para sentir a textura do tatame azul, uma forma de me conectar com a realidade e reforçar para mim mesmo que “sim, eu estou aqui” na final do Mundial. É um modo de me sentir mais presente no agora e não deixar a cabeça passear para longe do corpo. Durante a luta, eu estava apenas querendo ganhar, sem ficar pensando em quem era o oponente. Lógico que com o Dracu a gente sentou, bolou uma estratégia, mas nas horas anteriores eu procurei esvaziar a cabeça, deixar a mente bem limpa, e isso foi até a hora da luta.

Achou a decisão dos árbitros sensata?

Então, o jogo dele, que ficou por cima, era obviamente visando passar, e o meu era ficar por baixo e tentar raspar e realizar meus ataques da guarda. Eu acho que quem mais chegou perto de conseguir o que queria fui eu. Dei um ataque no pescoço nele, que muita gente achou que poderia ser uma vantagem a meu favor. Não sei, nem vem ao caso agora. Mas acho que me expus mais, claro que ele estava seguro também na luta, mas o importante agora é que me parece uma luta que o pessoal gostaria de ver de novo. Será que o BJJ Stars do Fepa não consegue fazer acontecer? (Risos).

Qual é a receita para ser um lutador de sucesso?

Acho que é se divertir com o nosso trabalho. Por exemplo, no Mundial da IBJJF eu estava feliz 100% do tempo que estava no tatame, todas as minhas lutas foram muito divertidas para mim. No aspecto técnico, a lição é treinar muito, testar-se em situações difíceis na academia, e estar sempre mirando os detalhes técnicos, mais do que qualquer outra coisa.

No fim de junho você ganhou mais um cinturão, contra o Marcio André no evento Third Coast Grappling 2. O que aprendeu por lá?

Cara, sempre admirei o Marcinho, que é um dos melhores passadores de guarda desta nova geração, tem uma base muito difícil, duríssimo de raspar. A regra do torneio é bem diferente, você precisa finalizar ou abrir 11 pontos para ser o vencedor. Se não for o caso, você vence se tentar finalizar mais, e fiquei com a vitória por atacar mais o braço e o joelho dele. Tentei metralhar vários ataques na luta, em vez de tentar raspar. E deu certo.

Sua guarda cheia de recursos veio naturalmente? Ou você mudou seu estilo em alguma época? Lembro que o Rominho Barral, por exemplo, curtia mesmo era passar…

Não, desde criança a guarda era meu ponto forte. Tudo foi bem natural. Eu já gostava de finalizar as outras crianças com minha guarda, e via que era complicado passarem. Quando fiz 12 anos eu já comecei a treinar entre os adultos na Gracie Barra BH, e era complicado para os adultos azuis e roxas passarem minha guarda. Fui construindo essa confiança pouco a pouco, treino a treino. E fui gostando…

Que lição ou tipo de treino mudou seu jogo de patamar?

Com o Draculino, aprendi alguns pilares do sucesso no Jiu-Jitsu: ser completo, saber quedar e passar – de variadas maneiras – fazer guarda, de todos os tipos, e ter uma defesa forte. Para isso, sempre ele reforçou que eu precisaria ter os fundamentos bem afiados. Já na faixa-azul e roxa, eu tive muita sorte de tomar uma pressão sinistra nos treinos, de ídolos como o Felipe Preguiça, Augusto Tio Chico, meu tio Daniel e o Sergio Benini.