Premiação em dinheiro e medalhas: dia 20 tem X-Combat World Cup BJJ Pro em Vitória

Está aí uma ótima oportunidade para o competidor brasileiro que vive reclamando da carência de grandes eventos em território nacional. Será realizada no dia 20 de julho, em Vitória (ES), a edição 2019 do X-Combat World Cup BJJ Pro.

As áreas de luta serão montadas no Ginásio do Tancredão, e as inscrições estão abertas.

Para fazer parte desta festa do pano e ainda disputar premiação em dinheiro, medalhas banhadas a ouro e cinturões, acesse www.eventos.x-combat.com.br. Ou se preferir, entre em contato via whatsapp pelo número (21) 99127-8145.

“Estão em jogo quatro cinturões profissionais no Absoluto Adulto com kimono para as faixas azul, roxa, marom e preta. Mais dois cinturões em disputa nas categorias preta máster e preta sênior”, avisa Paulo Jesus.

“Serão entregues ainda quarenta medalhas banhadas em ouro 24k para todos os campeões do absoluto com e sem kimono. Para as equipes campeãs no Geral serão entregues cinco troféus em aço inox com detalhes em ouro 24k , adornados com quatro cristais de quartzo de 6k avaliados em 1.500 reais cada troféu”, completa o organizador do evento.

Quem quiser saber mais detalhes basta clicar no link do edital do evento:

http://www.x-combat.com.br/campeonatos_2019/005_xcombat_world_cup_2019/edital_x_combat_world_cup_bjj_pro_2019.htm