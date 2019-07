Há 10 anos: Amanda Nunes e seu estilo finalizador no Jiu-Jitsu de kimono

Share it

Antes mesmo de lutar MMA fora do Brasil ou sonhar em ter dois cinturões do UFC, Amanda Nunes já dava seus primeiros passos nos esportes de luta. Ainda engatinhando no esporte de luvinhas, Amanda já dava trabalho nos torneios de Jiu-Jitsu, sempre mordendo um pódio aqui e ali.

Com a iminência de seu duelo de título no UFC 239, neste sábado, dia 6 de julho, contra Holly Holm, mergulhamos no baú dos nossos parceiros da X-Combat e trouxemos um duelo vencido por Amanda Nunes no Pan-Americano da CBJJE, em 2009, realizado na terra da casca-grossa, em Salvador, na Bahia.

O combate teve pleno domínio de Amanda, que no fim montou para atacar na americana e variar para o armlock vencedor. Amanda foi campeã faixa-roxa peso médio no torneio em questão.

Reveja no vídeo abaixo, no nosso #tbt de hoje!