Future MMA 7 terá disputa de cinturão e card escolhido pelo público

Após conhecer os campeões das categorias mosca e meio-médio, o Future MMA agora coloca em jogo o cinturão inaugural dos galos. Os postulantes são Herberth Índio e Taigro Costa, que disputam o título na luta principal da 7ª edição, marcada para o dia 26 de julho, em São Paulo-SP.

Aos 25 anos de idade, Índio possui um cartel quase perfeito de 13 vitórias, a maioria delas via finalização, em 14 lutas. E foi finalizando que ele venceu em sua estreia no decágono do Future, em março, quando obrigou Glyan Alves a dar os três tapinhas ainda no primeiro round, com um mata-leão.

Taigro Costa, 31, também é especialista em luta agarrada. Porém, diferentemente de seu adversário, tem um estilo mais metódico. Seu cartel é composto por 15 vitórias, a maior parte por decisão, e quatro derrotas. Sua estreia no Future foi em maio, quando finalizou Claudio Ceará, também com um mata-leão.

Na luta co-principal, um combate entre nocauteadores. Com dificuldade para encontrar adversários americanos para o enfrentar no LFA, Anderson Buzika retorna ao Future MMA para medir forças contra Jackson Tortora, campeão do evento sérvio SBC.

Fãs podem escolher outros lutadores do card

Nessa quarta-feira foi aberta a votação para o público escolher os outros lutadores que irão compor o card principal da edição. Para votar, basta fazer o download do Future App, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store, ou no site oficial.

Entre as opções estão lutadores que já representaram o Brasil em grandes eventos pelo mundo, como o ex-UFC Bruno Korea, que, após vencer no Future 4, em abril, disputa uma vaga contra Antônio Piauí na categoria dos moscas.

Com a experiência de ter lutado no Rizin e no Contender Series, Allan Puro Osso também pleiteia uma vaga no card. Para isso, ele terá que superar a votação de Gilberto Cangaceiro. Quem também lutou no evento japonês foi Maria Oliveira, que disputa uma vaga contra Jainne Aguiar.

Confira todas as opções no card abaixo:

Future MMA 7

26 de julho de 2019

São Paulo-SP

61kg: Herberth Índio x Taigro Costa

70kg: Anderson Buzika x Jackson Tortora

74kg: Diego Braga x Jamil Silveira

57kg: Bruno Korea ou Antônio Piauí x João Alicate ou Bruno Menezes

57kg: Allan Puro Osso ou Gilberto Cangaceiro x Lucas Oliveira ou Marcelo Hulk

70kg: Brendo Bispo ou Herbert Matagal x Evandro Barbosa ou Marcos Forever

61kg: Carlin Soares ou Rogério Pitbull x Augusto Sparta ou Felipe Buda

70kg: Raimundo Tubarão ou Elder Bebê Monstro x Rogério Karranca ou João Paulo Roy

52kg: Maria Viúva Negra ou Sthefanie Jessika x Jainne Aguiar ou Maria Oliveira

*Lutas do card preliminar a serem anunciadas.

(Fonte: Assessoria de imprensa)