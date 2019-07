Mestre Leão Teixeira e o beabá da guarda fechada no Jiu-Jitsu

Share it

Em mais uma aula caprichada e exclusiva para a equipe de GRACIEMAG, o ilustre mestre Leão Teixeira, faixa-coral e líder da Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, exibiu algumas de suas técnicas de finalização partindo da tradicional guarda fechada.

Para o mestre, que pensa nas posições sempre de forma conectada, ensinar seis transições numa única explicação foi algo natural, e todos os movimentos podem ser amplamente usados por atletas de qualquer graduação no próximo treino

Tudo começou numa explicação para pegar melhor o estrangulamento cruzado da guarda fechada. Da defesa do golpe, mestre Leão puxou duas raspagens, e delas mas duas opções de finalização no braço depois de montar, isso sem contar um ataque duplo da guarda fechada no fim, como bônus.

Ficou curioso? Confira a aula exclusiva no vídeo abaixo e não perca os ensinamentos de Leão Teixeira em mais um módulo de seu elogiado curso para professores e instrutores, nos dias 20 e 21 de julho, na academia X-Coach, em São Paulo. Mais informações pelo Instagram @leaoteixeirajjescola