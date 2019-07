Marreta deixa pudor e aumenta agressividade: “Vou quebrar o Jon Jones”

Share it

De enxadrista a demolidor, assim foi a evolução da mente de Thiago Marreta para atuar no UFC 239, contra o temido Jon Jones. O evento, agendado para o próximo dia 6 de julho, em Las Vegas, terá o brasileiro desafiando o título meio-pesado de Jones na luta principal.

Antes de ter a luta confirmada pela organização, GRACIEMAG conversou com a fera sobre o possível duelo. Na bola da vez para enfrentar Jones e sonhando com seu primeiro cinturão no Ultimate, Marreta adotou uma postura mais estratégica, com o Jiu-Jitsu na equação.

“Acho que contra o Jones o melhor é ter uma mistura de tudo, um jogo de xadrez”, disse Marreta. “Contra o Jimmi Manuwa eu fui mais explosivo, mas contra o Jan Blachowicz lutei mais cadenciado. Em cada duelo uma coisa diferente acontece. Apesar de não precisar demonstrar muito no octógono, eu sei da minha qualidade no Jiu-Jitsu. Sou faixa-preta do Tatá Duarte e posso trocar transições no solo com qualquer um, sem contar as minhas finalizações guardadas na manga, mas usar isso ou não vai depender de como a luta vai correr. Se tiver oportunidade pode ser que eu coloque para baixo e trabalhe o meu Jiu-Jitsu.”

Agora, com poucos dias para o duelo mais importante da sua carreira, Marreta virou a chave para o modo demolição. Em sua versão mais agressiva, o atleta da TFT deixou claro que não tem medo das credenciais de Jones, e que vai quebrar o americano caso este se descuide no octógono.

“Não tenho medo dele. Ele é um homem como qualquer outro, tem duas pernas e dois braços. Um descuido na minha frente e eu vou quebrar ele”, disse Marreta em entrevista ao ESPN. “Todo mundo perde um dia. Qualquer um pode ser nocauteado, um dia. No dia 6 de julho será o dia dele. Não importa o round, mas eu vou nocautear. ”

UFC 239

Las Vegas, Nevada

6 de julho de 2019

Jon Jones x Thiago Marreta

Amanda Nunes x Holly Holm

Jorge Masvidal x Ben Askren

Jan Blachowicz x Luke Rockhold

Diego Sanchez x Michael Chiesa

Card preliminar

Gilbert Melendez x Arnold Allen

Marlon Vera x Nohelin Hernandez

Cláudia Gadelha x Randa Markos

Alejandro Perez x Song Yadong

Edmen Shahbazyan x Jack Marshman

Ismail Naurdiev x Chance Rencountre

Julia Avila x Pannie Kianzad