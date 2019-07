Marcus Buchecha e Leandro Lo estão fora do GP da IBJJF; conheça os substitutos

Share it

Dois dos nomes mais aguardados para o próximo GP da IBJJF, Marcus Buchecha e Leandro Lo foram anunciados como desfalque na disputa. Eles participariam do GP de Pesos Pesados No-Gi 2019, agendado para o dia 24 de agosto, em Las Vegas.

De acordo com a IBJJF, com informações divulgadas nas redes sociais, ambos os competidores tiveram que sair do card por conta de suas agendas, mas a organização não deixou o fã de Jiu-Jitsu na falha, e correu atrás de duas feras para suprir o buraco e dar ainda mais tempero na disputa.

Para a vaga de Marcus Buchecha, entra no card o companheiro de Checkmat Luiz Panza, temido por seus ataques precisos na chave de pé, posição essa que cabe muito bem para as disputas sem kimono. Já no lugar de Lo, quem assume é o casca-grossa Roberto Cyborg, campeão absoluto do ADCC 2013 (sobre Buchecha) e prata no Mundial Sem Kimono 2019, após duelo na final contra Gordon Ryan, que apesar da lesão no joelho segue no card.

Completam a lista de oito nomes (além de Panza, Cyborg e Gordon), Lucas Hulk, Yuri Simões, Patrick Gáudio, João Gabriel Rocha e Mahamed Aly. E você, amigo leitor, mudou de favorito para a conquista do título ou segue com sua aposta? Comente conosco!