Fernando Tererê, o filme

Um dos campeões mundiais mais carismáticos do Jiu-Jitsu, Fernando Silva “Tererê” vai virar filme. A intensa história de vida do faixa-preta da Alliance já tem todo o projeto montado e avançado, e o GRACIEMAG.com foi saber mais sobre o filme, que vai contar a saga do aluno de Alexandre “Gigi” Paiva das pipas no alto do morro do Cantagalo até o caso com as drogas.

Rangel Neto, idealizador e roteirista do “The Black Belt”, que promete no pôster contar “a verdadeira história de Fernando Tererê”, falou sobre o filme.

“Nós estamos trabalhando com o Fernando há aproximadamente um ano e meio”, comentou Rangel, com exclusividade ao GRACIEMAG.com. “Fomos conhecer a história dele de trás pra frente, conversando com muita gente fundamental na vida dele, como seu compadre Elan Santiago, o aluno Alan Finfou, o ex-sócio Eduardo Telles, Gigi Paiva e Fabio Gurgel, dentre outros. O roteiro está fechado e nas mãos da produtora e do diretor, Caco Souza (de “400 contra um”). Eles estão nesse momento em fase de negociação com as distribuidoras, e a previsão de lançamento é para o segundo semestre de 2020.”

“A melhor parte de escrever a história do Tererê foi conviver com ele quase diariamente por um ano e meio. Ele é sem dúvida uma das melhores pessoas que conheci na vida. O cara tem uma luz natural e um carisma acima da média, além de ser obcecado por tudo que faz. Isso explica por que ele chegou aonde chegou.”

Fique ligado no GRACIEMAG.com e nas nossas redes sociais para saber mais sobre este filme com o Jiu-Jitsu como pano de fundo.