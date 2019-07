Abu Dhabi Grand Slam de Tóquio confirma feras na faixa-preta; inscreva-se já

Share it

A temporada 2019/2020 do Abu Dhabi Grand Slam Tour estreou fazendo barulho entre os dias 15 e 16 de junho, em Moscou, na Rússia. A turnê mundial agora viaja para sua segunda etapa, programada para os dias 27 a 28 de julho, no Japão. Abu Dhabi Grand Slam em Tóquio chega à sua 5ª edição como um evento consolidado que mobiliza toda a comunidade do Jiu-Jitsu no Japão e no leste da Ásia. O prazo de inscrição para o evento deste ano está marcado para 23 de julho, mas a AJP espera que a capacidade total seja alcançada antes dessa data. Corra e garanta seu lugar agora. Clique aqui para se inscrever.

Vale ressaltar que a lista de estrelas já inscritas para o ADGS Tokyo já é de respeito. Alguns dos maiores nomes do esporte já garantiram sua vaga para lutar no Ota Gymnasium, com promessa de espetáculo. Aqui estão alguns dos concorrentes já confirmados:

Na divisão adulto de faixa marrom e preta, Mayssa Bastos entrará em ação para continuar seu domínio sobre a categoria de peso de 49 kg. Na divisão de 62kg, Larissa Paes quer ficar no topo depois da medalha de ouro que conquistou em Moscou. Duas vezes campeã do ADWPJJC, Bianca Basílio está no caminho para tornar o trabalho de Larissa ainda mais difícil. Na divisão até 70kg, a sueca Martina Gramenius também quer repetir a medalha de ouro que ela teve em Moscou. Finalmente, na divisão de 95kg, Gabrieli Pessanha estará afiada após três meses de camp na Infight Japan.

No masculino faixa-preta, Bebeto Oliveira e Thalison Soares devem se enfrentar novamente na divisão até 56kg. Massaki Todokoro do Japão também está no mix e não pode ser menosprezado, porém. Na divisão até 62kg, Gabriel Sousa quer sua segunda medalha de ouro na temporada, já sonhando em repetir sua façanha de terminar a temporada como o líder geral da divisão de faixa-preta adulto. Na categoria de peso até 77 kg, o campeão do ADGS Moscou, Diego Ramalho, estará de volta para defender seu título. Max Lindblad, da Suécia, deve ser um grande obstáculo no caminho de Diego. A divisão de 85kg também deve ser emocionante, já que o americano Nathan Mendelsohn está na lista e ele é conhecido por entregar lutas emocionantes.

(Fonte: Assessoria de imprensa)