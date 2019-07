Fellipe Andrew brilha com ouro duplo no American National de Jiu-Jitsu

Share it

Campeonato nacional dos EUA, o American National rolou no último final de semana, em Las Vegas, e teve nas suas chaves, além dos cascas-grossas americanos, alguns brasileiros de fino Jiu-Jitsu que conquistaram ótimas colocações. Exemplo disso foi o nome de mais destaque na competição.

Fellipe Andrew, astro da Zenith, conquistou mais um ouro duplo na carreira como faixa-preta adulto no torneio. Primeiro no superpesado, ao vencer Wellington Peroto (One JJ), e em seguida no absoluto, em vitória sobre John Hansen (Rodrigo Vaghi BJJ).

Já no feminino, quem levou a melhor foi Nathalie Ribeiro, da Checkmat. Depois de ficar com a prata no peso leve, ao perder a final para Gabrielle McComb (Gracie Humaitá), Nathalie voltou com tudo para as disputas em peso aberto, e superou a favorita Claudia Do Val (De la Riva) para garantir o ouro absoluto.

Confira abaixo os resultados completos!

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – Pedro Paulo Dias Clementino – Carlson Gracie Team

2 – Lucas dos Santos Pinheiro – Atos Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Kennedy Leonardo Maciel – Alliance Los Angeles

2 – Richar Emiliano Nogueira – SIA – Sharpen Iron Academy

3 – João Pedro Bueno Mendes – Atos Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Alef José Soares Brito de Morais – Ares BJJ Brasil

2 – Paulo Gabriel Martins da Costa – Gracie Humaita

3 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance

3 – Rodrigo Lamounier de Freitas – Rodrigo Freitas Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Jaime Soares Canuto – GF Team

2 – Guthierry Barbosa Nascimento Conceição – Carlson Gracie Team

3 – Celso Ricardo dos Reis Filho – Carlson Gracie Team

3 – Nathan Albrecht Mendelsohn – Coalition 95

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Michael Remigio Liera Jr. – Atos JJ Rio Claro

2 – Hunter Xavier Kainalu Ewald – Gracie Kauai – Longman Jiu-Jitsu

3 – Mateo Tenzera – CheckMat

3 – Vinicius Carvalho Garcia – Richardson BJJ

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Fellipe Ubaiz Trovo – Gracie Barra

2 – Guilherme de Lima – Brasa/99

3 – Melor Sturua – CheckMat

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – Wellington Modena Peroto – One Jiu-Jitsu USA

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Juan Cleber Pio de Souza – Atos Jiu-Jitsu

2 – Thiago Augusto Araujo Macedo – Rodrigo Pinheiro BJJ

3 – John Leslie Hansen – Rodrigo Vaghi BJJ

3 – Marcus Antonio Guedes Salerno – Gracie Barra

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Fellipe Andrew Leandro Silva – Zenith BJJ

2 – John Leslie Hansen – Rodrigo Vaghi BJJ

3 – Guthierry Barbosa Nascimento Conceição – Carlson Gracie Team

3 – Vinicius Carvalho Garcia – Richardson BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Pluma

1 – Patrícia Magalhães Machado – Brazilian Top Team

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Gabrielle McComb Lima – Gracie Humaita

2 – Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro – CheckMat

3 – Nicole Sullivan – Atos Jiu-Jitsu

3 – Vanessa Sue Wexler – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Preta / Médio

1 – Raquel Dayne Kaleialoha Paaluhi – CheckMat

2 – Elizabeth Jane Exell – Vilanova Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Preta / Meio-Pesado

1 – Vedha Clemente Toscano – CheckMat

2 – Melissa Stricker Cueto – Zenith BJJ

3 – Danielle Renee Alvarez – LEAD BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

2 – Talita Andrea Nogueira – Ns Brotherhood

3 – Elizabeth Foster – Cassio Werneck BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Nathalie Wan Soares Veras Ribeiro – CheckMat

2 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – De La Riva JJ

3 – Gabrielle McComb Lima – Gracie Humaita

3 – Nicole Sullivan – Atos Jiu-Jitsu