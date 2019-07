Demian Maia vence e Junior Cigano é nocauteado no UFC Minneapolis; reveja

Share it

Com sete brasileiros em ação e três saindo com a vitória, o UFC Minneapolis teve altos e baixos para a torcida brasuca. Realizado no último sábado, dia 29 de junho, o evento contou com Francis Ngannou e Junior Cigano na luta principal, em duelo que terminou rápido.

Depois de alguns segundos de estudo em pé, Junior Cigano partiu para cima com um soco potente por cima da guarda de Francis. O camaronês conseguiu desviar e fez sua investida, que acertou Cigano com dureza, levando o brasileiro ex-campeão ao solo para depois receber mais alguns golpes antes da interrupção do árbitro.

Ainda no card principal, Demian Maia voltou a vencer no octógono, dessa vez após realizar uma luta estratégica contra Anthony Martin. Com bom trabalho de quedas e estabilização no solo, com a segurança do Jiu-Jitsu, Demian convenceu os jurados e garantiu a vitória na decisão. Outo destaque ficou para Amanda Ribas, que fez sua esperada estreia no Ultimate com o pé direito, ao chegar nas costas e finalizar Emily Whitmire no mata-leão.

Completando o time dos brasileiros, Ricardo Carcacinha dominou e venceu Journey Nelson, enquanto Jussier Formiga, Vinicius Mamute e Junior Albini foram superados. Confira abaixo os resultados completos!

UFC Minneapolis

Minessota, EUA

29 de junho de 2019

Francis Ngannou venceu Junior Cigano por nocaute técnico a 1min11s do R1

Joseph Benavidez venceu Jussier Formiga por nocaute técnico aos 4min47s do R2

Demian Maia venceu Anthony Rocco Martin na decisão majoritária dos jurados

Vinc Pichel venceu Roosevelt Roberts na decisão unânime dos jurados

Drew Dober nocauteou Marco Polo Reyes a 1min07s do R1

Alonzo Menifield nocauteou Paul Craig aos 3min19s do R1

Card preliminar

Ricardo Carcacinha venceu Journey Newson na decisão unânime dos jurados (triplo 30-27)

Eryk Anders nocauteou Vinicius Mamute a 1min18s do R1

Jared Gordon venceu Dan Moret na decisão unânime dos jurados

Dalcha Lungiambula venceu Dequan Townsend por nocaute técnico aos 42s do R3

Amanda Ribas finalizou Emily Whitmire no mata-leão aos 2min10s do R2

Maurice Greene venceu Junior Albini por nocaute técnico aos 3min38s do R1