The Best BJJ Challenge promete agitar região sul do Rio Grande; inscrições abertas

Share it

Pela primeira vez a cidade de Pelotas receberá uma competição de peso no Jiu-Jitsu. O The Best BJJ Challenge, agendado para o dia 14 de julho, no Complexo DC, promete fortes emoções e duelos de tirar o fôlego.

Vale lembrar que as edições do Challenge são a forma mais fácil de garantir o Free Pass para a cobiçada Copa dos Campeões (GP exclusivo que acontecerá em dezembro – somente com atletas da elite do Sul do Brasil). Além disso, esta competição tem peso 0,5 para o Ranking Geral da temporada 2019 da Pro Sports e FGJJ (Federação Gaúcha de Jiu-Jitsu).

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 2 de julho. Então não fique fora! E para os atletas interessados, a organização está disponibilizando o serviço adicional de transfer de Porto Alegre para Pelotas (ida e volta). Para maiores informações acesse o site www.prosportsbjj.com

(Fonte: Assessoria de imprensa)