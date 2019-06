Share it

Muitos papais se perguntam, e no Instagram @graciemagoficial a dúvida é recorrente: com que idade os pequenos podem começar no Jiu-Jitsu?

O ideal é a partir de 4 anos, mas veja o estilo suave e eficiente da pequenina Mabi, de 3 anos, no evento de verão da nossa GMI Alliance em Key Biscaine.

Dá para resistir ao Jiu-Jitsu da ferinha faixa-branca? Confira no vídeo abaixo!