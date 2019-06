GMI: Felipe Giarolla ensina a estrangular do cem-quilos travando o braço no Jiu-Jitsu

Share it

Nosso mais novo GMI em Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Varginha, o professor Felipe Giarolla gravou um vídeo para você, leitor estudioso de GRACIEMAG, colocar mais uma finalização na sua cartilha de ataques.

Líder da Team Giarolla, Felipe mostrou um de seus golpes preferidos partindo no cem-quilos, travando o braço do oponente e usando a lapela para estrangular.

Na posição, depois de conquistar o controle lateral, Felipe usa o cotovela para girar o braço do oponente por cima da cabeça, travando a mesma com o peito. Em seguida, libera a lapela e passa no sentido oposto, criando a situação para estrangular. Vale ressaltar o controle de quem ataca sobre o quadril adversário, para evitar a fuga.

Confira a posição em detalhes no vídeo abaixo!