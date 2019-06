Lesionou? Aprenda o macete de Arthur Gogó para voltar rápido e vencer nos campeonatos

Share it

Líder da nossa GMI GFTeam Cascadura, o professor Arthur Gogó passou um tempo longe das competições. Após viajar para os EUA e disputaro Pan-Americano da IBJJF, o faixa-preta sofreu uma lesão muscular. O prazo de retorno era extenso, mas o trabalho forte e focado, com os macetes de anos como competidor, fizeram a diferença.

GRACIEMAG bateu um papo com Arthur Gogó para entender como que ele, após se lesionar e ficar três meses longe das competições, voltou com força total, e logo no retorno garantiu ouro absoluto no Rio Open, e em seguida ouro duplo no Fortaleza Open, uma semana depois.

“Fiquei três meses sem lutar depois do Pan, em março. Voltei no último mês de junho”, explicou Gogó. “Fiz toda a recuperação na Rio Quiropraxia, com o Dr. Paulo. O trabalho foi voltado para o fortalecimento, usando elásticos ao invés de peso para não exercer muita sobrecarga. Além disso, foquei muito na dieta, e foi peça chave da minha rápida volta. Se o peso subisse muito eu teria dois problemas, o de recuperar a confiança e perder peso. Portanto a dieta foi fundamental também nesse período.”

E os resultados vieram após a recauchutagem estratégica do professor, que serviu não só para voltar no topo em seu primeiro torneio, como garantiu sucesso na competição logo na semana seguinte, com ouro duplo.

“Voltei lutando duas semanas seguidas, no Rio Open e no Fortaleza Open, ambos da CBJJ. São campeonatos de nível muito alto, mas são normais para mim. Passei a vida toda competindo nesse nível, então essa pressão acabou se tornando meu habitat natural. Fui campeão absoluto no Rio Open e prata no superpesado. Em Fortaleza fiquei com ouro duplo sem kimono.”

E você, amigo leitor, usa de qual artifício para se recuperar de forma rápida e eficiente para não ficar longe dos treinos? Comente conosco!