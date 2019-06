Vídeo: Aprenda uma raspagem da one leg X com Matheus Menezes, do CT DOMO

Share it

Sempre de olho nas posições mais modernas do Jiu-Jitsu, GRACIEMAG buscou ajuda no Espírito Santo, com nossos amigos da GMI Centro de Treinamento Esportivo DOMO, do professor Wilson Ulhoa.

O escalado para ensinar a posição da vez foi Matheus “Teteu” Menezes, campeão faixa-azul no Mundial 2019. Agora como faixa-roxa, o campeão ensinou o golpe que foi decisivo para a sua grande conquista em Long Beach, na Califórnia, ao entrar na guarda one-leg, variar com o gancho da guarda-X para em seguida subir e derrubar o oponente, conquistando os dois pontos.

Confira a técnica no vídeo abaixo!