A arte de raspar gigantes, com GMI Marcio Lima no Fortaleza Open

Líder da nossa GMI Gracie Barra Santa Maria, no Distrito Federal, Marcio Lima brilhou no absoluto faixa-preta do Fortaleza Open de Jiu-JItsu, realizado no último final de semana. Para vencer, o levinho casca-grossa teve que encarar dois adversários maiores, e o segredo para chegar ao topo foi investir nas variações e confundir os oponentes.

“Meu primeiro adversário pesava 125kg”, lembrou Marcio em entrevista a equipe de GRACIEMAG. “Seria complicado puxar para a meia-guarda, minha posição forte. Se eu chamo direto na meia ele ia me amassar muito, e eu precisaria de muita força para raspar. Por isso a tática foi buscar a meia-guarda profunda logo de cara, depois variei para a guarda-x e usei o gancho para subir. Apliquei três variações no mesmo movimento para evitar a pressão por cima.”

“Já na segunda luta, que era a final do absoluto, meu adversário de kimono azul defendeu bem minhas variações de raspagem, usei três delas nessa situação também. No fim fiz uso da lapela como opção para subir e deu certo.”

Confira no vídeo abaixo os dois duelos e as duas raspagens do valente Marcio Lima!