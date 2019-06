A homenagem ao pai e mestres no discurso de abertura da academia de Léo Leite

Share it

Na academia como na vida, tudo é um grande ciclo: você começa devagar, aprendendo e brincando no meio dos adultos, e até perde um dente de leite ou outro nos primeiros treininhos. Depois, cresce, disputa e com empenho até vence o Mundial de Jiu-Jitsu. Até que, um dia, você abre a própria escola de lutas, e homenageia quem o formou – como atleta, como campeão, como pessoa. Foi o que o bicampeão mundial Léo Leite ensinou, na abertura oficial de sua academia no Rio de Janeiro, no dia 8 de junho.

Na cerimônia, compacta e de natureza bem pessoal, Léo e Sandro Leite homenagearam aqueles que fizeram parte de sua formação: Jomar Carneiro, mestre de judô. Alexandre “Gigi” Paiva, professor de Jiu-Jitsu; e o ilustre Aguinaldo Leita, pai das duas feras e principal responsável pela paixão dos mesmos pelos esportes de combate.

Além do discurso de abertura, Léo entregou faixas comemorativas e revelou a placa que deixa eternizada a gratidão aos mestres, instalada no dojo Aguinaldo Leite. Confira no vídeo abaixo a inauguração do Instituto Double L com as homenagens feitas na cerimônia.