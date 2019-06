Zumbi Coreano venceu Renato Moicano na luta principal do UFC Greenville

Share it

Noite difícil para os brasileiros no UFC Greenville, realizado nesse sábado, dia 22 de junho. Em card equilibrado, com muitas decisões nas mãos dos jurados, o evento contou com o brasuca Renato Moicano na luta principal, e este acabou superado por Chan Sung Jung, o Zumbi Coreano, ainda no primeiro assalto.

Vindo de derrota para Jose Aldo, Moicano buscou a redenção contra o coreano. Jung, por sua vez, não tomou conhecimento do brasileiro, já que logo nos primeiros segundos do embate conseguiu encontrar um forte cruzado de direita, por cima do golpe de Moicano.

Com Moicano no solo, o coreano partiu para cima, golpeando no ground and pound antes de tentar finalizar num “double nelson”, golpe clássico de catch wrestling. Para concluir, Jung terminou por golpear mais por cima, obrigando o árbitro a encerrar a disputa ainda no minuto inicial do combate.

Ainda no card principal, Anderson Berinja entrou em ação em luta dura contra Andrea Ewell, mas acabou por amargar a derrota após Andrea ser declarado vencedor na decisão dos jurados.

Confira abaixo os resultados completos do evento:

UFC Greenville

Carolina do Sul, EUA

22 de junho de 2019

Chan Sung Jung venceu Renato Moicano por nocaute técnico aos 58s do R1

Randy Brown venceu Bryan Barberena por nocaute técnico aos 2min54s do R3

Andre Ewell venceu Anderson Berinja na decisão unânime dos jurados

Andrea Lee venceu Montana De La Rosa na decisão unânime dos jurados

Kevin Holland venceu Alessio Di Chirico na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Dan Ige venceu Kevin Aguilar na decisão unânime dos jurados

Ashley Yoder venceu Syuri Kondo na decisão unânime dos jurados

Luís Peña venceu Matt Wiman por nocaute técnico a 1min14s do R3

Jairzinho Rozenstruik venceu Allen Crowder por nocaute aos 9s do R1

Molly McCann venceu Ariane Lipski na decisão unânime dos jurados

Deron Winn venceu Eric Spicely na decisão unânime dos jurados