Rafael Lovato vence Gegard Mousasi e conquista cinturão no Bellator 223

Após uma carreira vitoriosa no Jiu-Jitsu e migração de sucesso para o MMA, Rafael Lovato conseguiu na noite deste sábado, dia 22 de junho, manter seu cartel invicto de luvinhas, e com um bônus especial. O faixa-preta da Ribeiro Jiu-Jitsu se tornou o mais novo campeão peso médio do Bellator, ao superar Gegard Mousasi na luta principal do Bellator 223, realizado em Londres.

O duelo foi complicado, como era de se esperar. Com 53 lutas na carreira, Gegard seria uma pedra no sapato de qualquer lutador de sua categoria. Depois de assombrar adversários no UFC, chegou com status de estrela no Bellator e venceu nomes como Rory MacDonald, Rafael Carvalho e Alexander Shlemenko. Lovato, por sua vez, com nove sucessos até então, tinha ao seu lado, além da trocação afiada na Evolução Thai, suas transições e finalizações de campeão mundial com e sem kimono.

No duelo, Gegard trouxe perigo na trocação, mas Lovato equilibrou bem. Sempre que foi ao solo, o americano mostrou sua diferença técnica, isso contra um Mousasi que nunca foi fraco no jogo de solo. Assim, após cinco assaltos, Lovato convenceu dois dos jurados (o terceiro marcou empate em 47-47), ficando com o cinturão na decisão majoritária.

“Minha vida de trabalho e muito coração foi exibida hoje”, disse Lovato nas redes sociais após a vitória. “É impossível para mim pôr tudo isso em palavras. Eu estou cheio de emoções. O azarão venceu nesta noite! São muitas pessoas para agradecer, então obrigado a todos que acreditaram e estiveram comigo esta noite. Finalmente posso relaxar!”

Confira os resultados principais do evento:

Bellator 223

Londres, Inglaterra

22 de junho de 2019

Rafael Lovato Jr. venceu Gegard Mousasi na decisão majoritária dos jurados

Melvin Manhoef venceu Kent Kauppinen na decisão unânime dos jurados

Aaron Chalmers finalizou Fred Freeman no triângulo aos 4min05s do R2

Paul Daley venceu Erick Silva na decisão unânime dos jurados

James Gallagher venceu Jeremiah Labiano na decisão unânime dos jurados

Fabian Edwards venceu Jonathan Bosuku na decisão unânime dos jurados

Costello Steenis nocauteou Mike Shipman a 1min34s do R2

Charlie Ward venceu Justin Moore por nocaute técnico aos 3min23s do R2