Vídeo: Renato Moicano analisa luta principal com Zumbi Coreano no UFC deste sábado

Antes de entrar em ação no UFC Greenville, nos EUA, Renato Moicano separou alguns minutos para analisar com frieza seu duelo principal contra Chan Sung Jung, o “Zumbi Coreano”, na luta principal do card a ser apresentado neste sábado, dia 22 de junho, na Carolina do Sul.

Moicano (13v, 2, 1e), acumula cinco vitórias em sete lutas no UFC, e chega mordido após a derrota pra José Aldo em fevereiro deste ano. Para o brasiliense, o retorno às cabeças do peso-pena não depende apenas de uma vitória sobre o coreano, e sim da sua habilidade de dar um show no cage.

“O UFC é esporte mas também é entretenimento”, disse Moicano à produção do UFC. “Você tem que mostrar um pouco mais, que é um atleta completo. O show que eu vou dar é mostrar toda a minha técnica, um show de MMA.”

Para o Zumbi Coreano (14v, 5d) o duelo será um retorno aos cages após sete meses sem lutar. Em seu último compromisso, o coreano foi superado por Yair Rodriguez, com um cotovelada no último segundo da luta principal.

Confira no vídeo abaixo as opiniões de Renato Moicano e deixe sua aposta nos comentários!

UFC Greenville

Carolina do Sul, EUA

22 de junho de 2019

Renato Moicano x Zumbi Coreano

Bryan Barberena x Randy Brown

Andrea Lee x Montana De La Rosa

Andre Ewell x Anderson Berinja

Kevin Holland x Alessio Di Chirico

Ashley Yoder x Syuri Kondo

Card preliminar

Dan Ige x Kevin Aguilar

Matt Wiman x Luís Peña

Allen Crowder x Jairzinho Rozenstruik

Molly McCann x Ariane Lipski

Deron Winn x Eric Spicely