Campeão mundial de Jiu-Jitsu, Rafael Lovato disputa cinturão do Bellator neste sábado

Share it

Depois de realizar grandes feitos no Jiu-Jitsu, ao conquistar não só o Mundial da IBJJF como faixa-preta adulto em 2007, no mesmo ano completar o grand slam da organização (com ouros no Pan, Europeu e Brasileiro), e ainda ter no currículo o titulo mundial sem kimono, Rafael Lovato chegou embalado para decolar no MMA. Depois de nove lutas sem perder, o americano de 35 anos terá a chance de conquistar mais um cinturão, agora no Bellator.

Ex-campeão peso médio do Legacy, Lovato terá pela frente o perigoso Gegard Mousasi neste sábado, dia 22 de junho, no Bellator 223, em Londres, Inglaterra, na luta principal do card valendo o cinturão do evento. Lovato entrará no cage com seis finalizações no cartel invicto, enquanto Mousasi (45v, 6d, 2e), um jovem veterano de 33 anos, tem também um jogo de chão afiado, com 12 vitórias usando o Jiu-Jitsu, além de poderosos 26 nocautes.

E para você, amigo leitor, Lovato terá as armas necessárias para superar o craque Mousasi? Confira no vídeo abaixo os melhores lances de Lovato no MMA e deixe sua opinião nos comentários!

Bellator 223

Londres, Inglaterra

22 de junho de 2019

Gegard Mousasi x Rafael Lovato Jr.

Paul Daley x Erick Silva

James Gallagher x Jeremiah Labiano

Melvin Manhoef x Kent Kauppinen

Fabian Edwards x Jonathan Bosuku

Mike Shipman x Costello Van Steenis

Charlie Ward x Justin Moore

Card preliminar

Chris Bungard x Charlie Leary

Terry Brazier x Tim Wilde

John Redmond x George Tokkos

Nathan Greyson x Frans Mlambo

Galore Bofando x Richard Kiely

Oliver Enkamp x Walter Gahadza

Kate Jackson x Lena Ovchynnikova

Luke Ord x Nathan Rose

Justin Burlinson x Wendle Lewis

Denise Kielholtz x Bryony Tyrell

Alfie Davis x Jorge Kanella