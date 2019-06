TBT: O armlock de Raphael Abi-Rihan no Brasileiro de Jiu-Jitsu, há 10 anos

Share it

O #tbt de hoje nos leva a um confronto realizado 10 anos atrás, quando o Brasileiro de Jiu-Jitsu tinha como palco o templo sagrado da arte suave, o Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Se você não sabe o significado do termo “Caldeirão”, enciclopédico leitor, aumente o volume e aprecie no vídeo abaixo a incrível batalha entre os craques Raphael Abi-Rihan, nosso GMI no Rio de Janeiro, e Tarsis Humphreys (Alliance), na final do peso meio-pesado adulto do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2009, organizado pela CBJJ.