Kevin Souza vê Future MMA como portal para retorno ao UFC: ‘Hoje é a vitrine’

Share it

Ainda hoje, a saída de Kevin Souza do UFC é um mistério. O peso-pena brasileiro não teve o contrato renovado mesmo com um retrospecto de três vitórias em quatro lutas dentro da organização. Passados quase quatro anos, o baiano radicado em Santa Catarina ainda não sabe o motivo da não renovação, mas acredita que, caso tivesse acontecido, hoje estaria entre os melhores de sua categoria.

“Não tenho a mínima dúvida (de que estaria no topo dos pesos-penas). Eu olho a minha categoria hoje no UFC e vejo que era para eu estar ali entre os top 5 da divisão, fácil, sem problema algum”, disse o lutador de 1,82m de altura e 1,87m de envergadura, 10cm a mais que o atual campeão, Max Holloway. “Eu tenho capacidade para voltar ao UFC e o Future será a minha nova porta de entrada.”

A estreia de Kevin Souza no Future MMA está marcada para o dia 28 deste mês, contra Denis Alagoas, em São Paulo. Segundo a projeção do lutador de 34 anos, este será o primeiro passo da missão de retorno ao UFC.

“O plano é vencer esta luta contra o Alagoas, conseguir a disputa de cinturão, ser campeão e voltar ao UFC, ainda este ano. Se não acontecer, eu defendo o cinturão uma vez por mês, se for o caso. Se passar o ano e o UFC não me procurar, eu vejo as melhores propostas do exterior ou, se o Future me oferecer uma bolsa maior, eu permaneço no evento”, revelou. “Eles estão com uma proposta boa, tu vê que querem fazer uma coisa séria. Não é aquele evento que oferece milhões aos atletas, mas também não nos desvaloriza. É um evento bem feito, bem organizado, não deixa a desejar nada para grandes organizações. Enfim, o Future hoje é a vitrine.”

Além da estreia de Kevin Souza, o Future MMA 6 ainda terá, em sua luta principal, a disputa do cinturão dos meio-médios, entre Luiz Cado e Wendell Giácomo. Para assistir a todas as lutas ao vivo, em alta definição e com exclusividade, faça o download do Future App, disponível gratuitamente no Google Play e na App Store.

Confira abaixo o card completo:

Future MMA 6

Centro Universitário Ítalo Brasileiro, São Paulo-SP

Sexta-feira, 28 de junho de 2019

77kg: Luiz Cado x Wendell Giácomo

66kg: Denis Silva x Kevin Souza

93kg: John Allan x Alexandre Silva

70kg: Eder Gama x Rodrigo Lídio

70kg: Ednilson Cai-Cai x Ismael Marreta

66kg: David Valente x Bruno Beirute

61kg: Daniel Willycat x Henrique Budista

48kg: Valesca Tina x Maria Ribeiro

+120kg: Plínio Cruz x Douglas Big Monster

61kg: Léo Alves x Vinicius Lok Dog

70kg: Brenner Albert x Wallison Big bull

66kg: Filipe​ Floyd x Gleyston Baby Shark

(Fonte: Assessoria de imprensa)