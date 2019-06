Leão Teixeira e a arte de ensinar quedinhas para crianças no Jiu-Jitsu

Share it

Aula das crianças no condomínio Mandala, na Barra da Tijuca, RJ. Mestre Leão Teixeira organiza as duplas de crianças, muitas do projeto social que o faixa-coral mantém. Leão sabe que ensinar a garotada é coisa séria, a molecada pode dispersar se a repetição das técnicas não for divertida e movimentada.

Leão então mostra o passo a passo de uma queda clássica do judô e do Jiu-Jitsu. Primeiro, só o movimento, sem usar os pés, para em seguida colocar os dois pés na cintura do companheiro, para garantir que o mesmo não vai desequilibrar. A queda em questão é o tomoe nage, no qual apenas uma perna vai na cintura do oponente e a outra fica no solo, usada para impulsionar o movimento. Para o mestre Leão, porém, a construção do golpe, por hora, é mais importante.

Vale lembra que o mestre Leão Teixeira ministrará um curso sobre ensino e didática de Jiu-Jitsu infantil, campo que ele possui cerca de 30 anos de experiência, no dias 20 e 21 de julho em São Paulo, na academia X-Combat, de Celsinho Venícius. Siga as redes sociais da Leão Teixeira Jiu-Jitsu Escola para saber mais!

