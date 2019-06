A dieta do campeão Kron Gracie para brilhar no Jiu-Jitsu e UFC

Share it

Com sucessos memoráveis nos Mundiais e no ADCC, Kron Gracie partiu com tudo para novos voos no MMA, e depois de brilhar no Japão chegou com força total no UFC, no qual estreou com bela vitória. O segredo de Kron, além do Jiu-Jitsu afiado e da frieza característica, está na sua alimentação regrada, e com algumas peculiaridades.

Em entrevista ao repórter Diego Ribas, do UOL, Kron revelou detalhes da sua alimentação, que consistia apenas em peixes e vegetais, mas que passou a incluir algumas proteínas animais que não vinham do mar, com uma restrição.

“Não como nenhum animal de fazendo, seja vaca, frango ou qualquer outro”, disse Kron. “Esses animais que têm uma energia muito baixa, porque são muito maltratados. Então, para mim, eu fui vegetariano só comendo peixe durante anos, mas agora, hoje em dia, eu não tenho problema comendo animal se for… Eu também não vou comer animal todo dia, né. Eu vou comer muito pouco. Mas eu não sou contra comer a esse ponto.”

“A minha dieta é saudável. Eu acho que é o jeito de definir. Eu não tenho nenhuma regra sinistra: acho que como as coisas que meu corpo precisa na hora que precisa. A princípio eu não como carne, não como frango, peito de peru, não como animal que vem de uma fazenda. Mas se fosse um animal que não viesse de uma fazenda e eu caçasse, eu não iria ter um problema com comer. Se fosse um alce que um amigo ou eu caçasse, eu não teria um problema de comer.”

Confira no vídeo abaixo (em inglês) um pouco da dieta do campeão Kron Gracie em um dia normal de treinos. Oss!