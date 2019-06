Fernando Reis e Rafaela Bertolot com ouro duplo no Rio Open 2019

Share it

A enorme Arena da Juventude, em Deodoro, recebeu no último final de semana o Rio Internacional Open da IBJJF, e como de costume craques de várias partes do Brasil se apresentaram para lutar.

Na faixa-preta, dois nomes tiveram grande destaque: Fernando Reis (Alliance) no masculino e Rafaela Bertolot (GFTeam). Ambos foram campeões duplos no evento, com conquistas nos seus respectivos pesos e no absoluto.

Para Fernando, a festa começou ao conquistar o peso pesado, ao superar Jeancemy Santos (Jiu-Jitsu For Life). Depois, no peso aberto, encontrou e venceu José Henrique Cardoso (Ceconi KMKZ).

Já no feminino, Rafaela Bertolot brilhou ao bater Nivia Oliveira (Gracie Barra) no peso médio, e depois ao vencer a campeã do superpesado Carina Santi (G13) no absoluto.

Confira abaixo os resultados completos da faixa-preta!

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – Willian Melo de Oliveira – Alliance

2 – David Herrera Junior – Soul Fighters BJJ

3 – Douglas Rufino da Silva – Cantagalo Team

3 – Wallace Henrique Nunes Ourique – ZR Team Brasil

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Alexandre de Souza Vieira – Brazilian Top Team

2 – Yago dos Santos Rodrigues – CT MR

3 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

3 – Pedro Henrique D. M. de Azevedo – R1NG BJJ

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Ygor dos Santos Rodrigues – CT MR

2 – Lucas Pereira da Costa – Equipe Raul Quintella de JJ

3 – Eduardo Jantzen Simões Lopes Baptista Vieira – CheckMat

3 – Leonilson Marques Ferreira Junior – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Igor Matosinho de Paiva – Soul Fighters BJJ

2 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance

3 – Bruno Bressan Garcia – CheckMat

3 – Ygor Machado Dantas – CheckMat

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Marcos Vinicius de Oliveira Martins – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Henrique Riedlinger Moreira – Família Abi-Rihan Jiu-Jitsu

3 – Alexandre Vieira – Team Marcos Cunha

3 – Carlos Eduardo Alves de Andrade – Cicero Costha Internacional

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Jeancemy Silva dos Santos – Jiu-Jitsu For Life Brasil

3 – Andre Felipe Brasil Cassio – Gracie Elite Team

3 – Tiago Castro da Silva – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Alex Barci Peçanha – Jiu-Jitsu For Life Brasil

3 – Marcelo Victor Palma de Castro – J. Extremo

3 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Antonio de Padua Assef Nunes Nascimento – GF Team

2 – Leonardo de Oliveira Gonçalves – Cicero Costha Internacional

3 – Silvio Cesar Peixoto Junior – De La Riva JJ

3 – Wilson Bueno de Moraes Júnior – CheckMat

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

3 – Flávio Junqueira – Alliance

3 – Ygor dos Santos Rodrigues – CT MR

Adulto / Feminino / Preta / Pena

1 – Tine Scheldeman – Barbosa JJ – Germany

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

Adulto / Feminino / Preta / Médio

1 – Rafaela Maria Pires Bertolot da Silva – GF Team

2 – Nivian Fabiana Carvalho de Oliveira – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Preta / Pesado

1 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

2 – Mariane Nunes de Souza – GF Team

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Rafaela Maria Pires Bertolot da Silva – GF Team

2 – Carina Curvelo Santi – G13 BJJ

3 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Mariane Nunes de Souza – GF Team