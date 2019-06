João Gabriel vence Kaynan Duarte e garante título do King of Mats em Moscou

Share it

A abertura da temporada de 2019/2020 para o Abu Dhabi Grand Slam não poderia ter sido mais emocionante. A multidão nas arquibancadas da Triumph Arena, em Moscou, e as pessoas que assistiam em casa foram agraciadas com o mais alto nível de competição. O destaque deste último sábado, 15 de junho, foi a disputa do King of Mats. Dez dos melhores competidores do mundo entraram em confronto para determinar quem garantiria o direito de lutar contra Erberth Santos pelo cinturão dos pesos pesados. Confira os destaques.

1ª rodada

No grupo A, Jackson Sousa estreou com uma vitória por 4 a 2 nos pontos sobre Gerard Labisnki depois de administrar uma última raspagem. Também no grupo A, Igor Silva venceu sua primeira partida via WO, quando Kaynan Duarte teve problemas para chegar a tempo no local para competir. No Grupo B, Jonnatas Gracie fez sua primeira luta oficial pela faixa-preta, mostrando por que ele é tão respeitado. Um estrangulamento da meia-guarda sobre Donghwa Choi pôs fim à disputa. O grupo B fechou a primeira rodada com uma vitória por 2 a 0 nos pontos de Rudson Mateus sobre Adam Wardzinski.

2 ª rodada

João Gabriel Rocha estreou no grupo A com uma confortável vantagem de 5 a 0 nos pontos sobre Gerard Labinski. Jackson Sousa voltou ao tatame para marcar sua segunda vitória no Grupo A, com 4 a 2 nos pontos sobre Igor Silva. No Grupo B, duas raspagens foram suficientes para que Jonnatas Gracie superasse Ricardo Evangelista por 4 a 2. Fechando a rodada do Grupo B, Adam Wardzinski impôs seu jogo para finalizar Donghwa Choi no ezequiel.

3ª rodada

Depois de se atrasar para o seu primeiro duelo, Kaynan Duarte apareceu para a segunda luta no grupo A. Atrás no placar, Kaynan encontrou uma guilhotina para finalizar João Gabriel Rocha. Também no grupo A, Gerard Labisnki venceu Igor Silva por 2 a 0 com uma raspagem. No Grupo B, Ricardo Evangelista finalizou Rudson Mateus na chave de pé, enquanto Jonnatas Gracie marcou 2 a 0 nas vantagens sobre Adam Wardzinski.

4ª rodada

Kaynan voltou com 1 a 0 nas vantagens sobre Jackson Sousa para ganhar sua segunda partida. O Grupo A fechou a rodada com João Gabriel vencendo Igor Silva com 1 a 0 nas vantagens. No Grupo B, Rudson Mateus finalizou Donghwa Choi com um armlock, enquanto Adam Wardzinski conseguiu inverter uma vantagem de 6 a 2 de Ricardo Evangelista e vencer por 9 a 6 nos pontos.

5ª rodada

João Gabriel chegou às semifinais do grupo A com uma chave de pé sobre Jackson Sousa. Kaynan Duarte garantiu o seu lugar nas semifinais com uma vitória por WO sobre Gerard Labinski. Rudson Mateus garantiu o seu lugar nas semifinais com uma chave de pé em Jonnatas Gracie para vencer sua última partida no grupo B. Com três vitórias em quatro partidas, Jonnatas também fez o seu caminho para as semifinais. Ricardo Evangelista fechou a fase de grupos com um armlock em Donghwa Choi.

Semifinais

Em duelo muito parelho, Kaynan Duarte esperou até o último minuto para raspar e vencer Rudson Mateus por 4 a 2 nos pontos. A segunda vaga na final foi decidida em uma partida emocionante. João Gabriel Rocha sobreviveu a um ataque no armlock de Jonnatas Gracie para passar a guarda no final e marcar 3 a 0 nos pontos.

Final

O título foi decidido em um duelo eletrizante. João Gabriel Rocha e Kaynan Duarte fizeram um jogo de segurança e não assumiram riscos desnecessários. O minuto final foi a janela para a jogada vencedora de JG, que encontrou uma quase queda para marcar a vantagem que o colocou frente em 1 a 0 até o fim. Com o resultado, João Gabriel Rocha se classificou para enfrentar Erberth Santos em uma superluta que decidirá quem é o novo rei peso pesado do King of Mats.

(Fonte: Assessoria de imprensa)