Lyoto Machida nocauteia Chael Sonnen no Bellator 222; Neiman Gracie é superado

Share it

Em dos melhores cards montados pela organização em 2019, o Bellator 222 chegou para abalar as estruturas do Madison Square Garden, em Nova York, na última sexta-feira, dia 14 de junho. Nomes consagrados, novas caras, disputas de cinturão e finalistas de GPs deram o ritmo do evento.

Na luta principal, Rory MacDonald defendeu seu cinturão meio-médio e de quebra garantiu a vaga na final milionária do GP. O sucesso veio após encarar e vencer Neiman Gracie por decisão unânime dos jurados. O Gracie tentou impor o seu jogo forte do Jiu-Jitsu, com uma guarda perigosa e conforto na trocação, mas o canadense ex-UFC aplicou seu jogo frio e calculista, pontuando melhor em pé e no solo, garantindo a vitória.

Antes, na luta coprincipal, Lyoto Machida e Chael Sonnen se enfrentaram na divisão de meio-pesados. O karaté clássico de Lyoto, com foco nos contra ataques, deu as caras em duas investidas firmes com joelhadas voadoras na entrada de Sonnen. Na primeira, Sonnen caiu em knockdown, mas conseguiu se recuperar. Na segunda, ainda mais precisa, Sonnen voltou ao solo, desta vez recebendo uma saraivada de golpes que definiram a disputa. Depois da luta, o americano anunciou sua aposentadoria dos cages.

Outros destaques do card ficaram para as finalizações de Robsinho Gracie e Dillon Danis, além da vitória de Kyoji Horiguchi sobre Darrion Caldwell, que valeu o título peso-pena da organização.

Confira abaixo os resultados completos!

Bellator 222

Madison Square Garden, NY

14 de junho de 2019

Rory MacDonald venceu Neiman Gracie na decisão unânime dos jurados

Lyoto Machida venceu Chael Sonnen por nocaute técnico aos 22s do R2

Dillon Danis finalizou Max Humphrey no armlock aos 4min28s do R1

Patrick Mix finalizou Ricky Bandejas no mata-leão a 1min06s do R1

Juan Archuleta nocauteou Dudu Dantas por nocaute aos 4min59s do R2

Kyoji Horiguchi venceu Darrion Caldwell na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Brandon Polcare finalizou Brandon Medina na guilhotina aos 4min33s do R1

Kastriot Xhema venceu Whitney Jean François por nocaute técnico aos 3min17s do R2

John Beneduce venceu Kenny Rivera na decisão unânime dos jurados

Taylor Turner venceu Heather Hardy por nocaute técnico aos 3min53s do R1

Adam Borics nocauteou Aaron Pico aos 3min55s do R3

Valerie Loureda venceu Larkyn Dasch na decisão unânime dos jurados

Lindsay VanZandt finalizou Rena Kubota no mata-leão aos 4min4s do R1

Haim Gozali finalizou Gustavo Wurlitzer no triângulo aos 4min2s do R1

Mike Kimbel venceu Sebastian Ruiz na decisão dividida dos jurados

Robsinho Gracie finalizou Oscar Vera no armlock aos 3min15s do R1

Marcus Surin venceu Nekruz Mirkhojaev na decisão dividida dos jurados

Phil Hawes venceu Michael Wilcox por nocaute técnico aos 5min do R2