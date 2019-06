Rodolfo Vieira é contratado pelo UFC e estreia em agosto, no Uruguai

Share it

Campeão mundial absoluto na faixa-preta e invicto no MMA, Rodolfo Vieira acaba de receber a proposta que tanto esperava. O astro do Jiu-Jitsu enfim foi contratado pelo UFC, e já tem data e adversário definidos para a sua estreia.

Rodolfo fará seu debute na organização presidida por Dana White no UFC Uruguai, no dia 10 de agosto, contra Oskar Piechota. A informação foi veiculada primeiro pelo “The Athletic” e confirmada por GRACIEMAG com fontes próximas à situação.

Rodolfo (5v, 0d) chega no UFC embalado por grande vitória sobre Vitaliy Nemchikov, com um estrangulamento pelas costas no primeiro assalto, parando a sequência de dez vitórias do russo no MMA.

Adversário de Rodolfo, Oskar Piechota (11v, 1d) chegou no UFC invicto com nove sucessos, venceu as duas primeiras, e foi finalizado por Gerald Meerschaert em seu duelo mais recente. O polonês não luta desde julho do ano passado.

