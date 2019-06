Vídeo: O que esperar de Neiman e Robson Gracie no Bellator 222 desta sexta-feira

Share it

A renovação Gracie segue com força total no MMA, e nesta sexta-feira, dia 14 de junho, dois representantes da família mais casca-grosa do mundo entrarão em ação no Bellator 222, em Nova York, um deles com status de protagonista.

Depois de Robsinho Gracie atuar no card preliminar, na sua segunda luta de MMA, contra Oscar Vera, e mais uma vez colocar em prática seu Jiu-Jitsu de alto nível, teremos na luta principal o craque Neiman Gracie. Invicto no MMA com nove sucessos (oito deles por finalização), Neiman terá pela frente Rory MacDonald, atual campeão dos pesos meio-médios. Além do cinturão, entra em jogo a vaga na final do GP do Bellator.

Rory, ex-atleta do UFC, já brilhou em algumas das melhores lutas na organização. Depois de estrear no Bellator e acumular duas vitórias, Rory disputou o cinturão dos médios e foi superado por Gegard Mousasi, para em seguida, em sua luta mais recente, empatar com John Fitch.

Neiman, apesar de ter contra Rory seu desafio mais importante da carreira, com a pressão de disputar o título e uma vaga para avançar no GP do Bellator, chega embalado por vitórias expressivas com o Jiu-Jitsu. Vale lembrar que o vencedor da disputa entre Neiman e Rory enfrentará Douglas Lima, primeiro finalista do GP.

Ainda no card teremos Lyoto Machida contra Chael Sonnen; Dudu Dantas, ex-campeão peso-galo; Dillon Danis, faixa-preta de Jiu-Jitsu e treinador de Conor McGregor; Aaron Pico, boxer e wrestler promessa da organização; e Darrion Caldwell, campeão do Bellator que enfrenta o campeão do Rizin Kyoji Horiguchi em disputa entre organizações.

Para aquecer rumo à disputa do Gracie pela glória no Bellator, confira no vídeo abaixo alguns dos seus melhores lances no cage!

Bellator 222

Madison Square Garden, NY

14 de junho de 2019

Rory MacDonald x Neiman Gracie

Lyoto Machida x Chael Sonnen

Dillon Danis x Max Humphrey

Ricky Bandejas x Patrick Mix

Eduardo Dantas x Juan Archuleta

Darrion Caldwell x Kyoji Horiguchi

Card preliminar

Brandon Polcare x Brandon Medina

Haim Gozali x Gustavo Wurlitzer

Heather Hardy x Taylor Turner

Mike Kimbel x Sebastian Ruiz

John Beneduce x Kenny Rivera

Kastriot Xhema x Whitney Francois

Phil Hawes x Michael Wilcox

Robson Gracie x Oscar Vera

Rena Kubota x Lindsey VanZandt

Aaron Pico x Adam Borics

Valerie Loureda x Larkyn Dasch

Marcus Surin x Nekruz Mirkhojaev