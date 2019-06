TBT: macetes clássicos para você evitar a montada, com Leão Teixeira

Share it

Exímio professor de Jiu-Jitsu com décadas de experiência nos tatames, tanto competindo quanto ensinando, o faixa-coral Leão Teixeira não se limitou a ensinar apenas nas suas academias, mas também gravou uma série de aulas de defesa pessoal e técnicas de Jiu-Jitsu para o seu canal no Youtube, o Dojjo.

Em uma dessas aulas, ainda com a honrosa faixa-preta na cintura, mestre Leão mostrou três técnicas do Jiu-Jitsu que podem ser usadas em situação real de combate, duas delas relacionadas à clássica situação de iminente montada do adversário.

Na explicação do mestre, tudo se baseia no tempo certo de se posicionar quando o oponente parte para a montada, e traz duas opções para se livrar do sufoco: uma pegando as costas e outra girando e terminando por cima.

Confira no vídeo abaixo, no nosso tbt desta quinta-feira!