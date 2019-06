Campeã peso-palha, Jéssica Bate-Estaca vai defender cinturão no UFC China

Share it

Depois de conquistar o sonhado cinturão dos pesos-palhas no UFC Rio, em maio, ao bater a campeã Rose Namajunas, Jéssica Bate-Estaca já tem novo desafio pela frente. A casca-grossa da PRVT enfrentará Weili Zhang no UFC China, no dia 31 de agosto, em Shenzhen. As informações são do ESPN.com.

Jéssica (20v, 6d) vem de ótimo retrospecto no UFC. Com sete vitórias nas últimas oito lutas, Jéssica chega embalada na disputa, já que antes de brilhar com a conquista do título teve vitórias expressivas sobre Claudinha Gadelha, Tecia Torres e Karolina Kowalkiewicz.

Já Weili Zhang (19v, 1d) perdeu apenas na sua estreia no MMA, em 2013, e acumula 19 sucessos seguidos, três deles no UFC (Danielle Taylor, Jessica Aguilar e Tecia Torres, respectivamente.)

O UFC na China tem como grande motivação a expansão do Ultimate no país, que tem mais de 1 bilhão de habitantes e um mercado novo e massivo para o MMA.

