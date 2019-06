Pânico e Marretinha recebem propostas internacionais e Future MMA 6 tem nova disputa de cinturão

Share it

Escalados para a disputa de cinturão dos meio-médios na luta principal do Future MMA 6, Edson Pânico e Gabriel Marretinha receberam propostas para representar o Brasil em grandes eventos internacionais. Cumprindo a proposta de pensar sempre no melhor para o atleta, a organização decidiu liberá-los.

Sendo assim, o Future MMA 6, marcado para o dia 28 de junho, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em São Paulo-SP, tem uma nova luta principal, ainda valendo o cinturão dos meio-médios. O combate agora é entre Luiz Cado e Wendell Giácomo, que venceram na terceira e na quarta edição do evento, respectivamente.

“O LFA convocou o Gabriel Marretinha para disputar o cinturão lá nos EUA e o ONE Championship ofereceu um contrato ao Edson Pânico. Claro que a gente lamenta o fato de não poder assistir ao duelo entre eles, mas por outro lado a gente fica feliz pelo rumo de suas carreiras. Isso confirma o compromisso do Future MMA em colocar os melhores para lutarem entre si. E não é diferente com Luiz Cado x Wendell Giácomo, que fizeram por merecer a disputa de título”, explicou Lucas Lutkus, presidente do Future MMA.

Companhia anuncia novidades

Pensando na expansão para o mercado internacional, o Future anunciou algumas mudanças em sua identidade visual, adotando uma logomarca moderna e passando a se chamar Future MMA. A companhia trabalha para promover outras modalidades de combate e se tornar um evento global.

Outra novidade é o lançamento do “Future MMA Connected”, série que retrata os bastidores da semana do evento, desde a chegada dos atletas no hotel, passando pelos dramas do corte de peso, até a vibração pela vitória e as lágrimas da derrota. O primeiro episódio está disponível no canal do Future no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCc9ZmPhIC_wxMZqDN2hN2Yg).

Future MMA 6

Centro Universitário Ítalo Brasileiro

28 de junho de 2019

77kg: Luiz Cado x Wendell Giácomo

66kg: Denis Silva x Kevin Souza

93kg: John Allan x Alexandre Silva

70kg: Eder Gama x Rodrigo Lídio

70kg: Ednilson Cai-Cai x Ismael Marreta

66kg: David Valente x Bruno Beirute

61kg: Daniel Willycat x Henrique Budista

48kg: Valesca Tina x Maria Ribeiro

+120kg: Plínio Cruz x Douglas Big Monster

61kg: Léo Alves x Vinicius Lok Dog

70kg: Brenner Albert x Wallison Big bull

66kg: Filipe Floyd x Gleyston Baby Shark

(Fonte: Assessoria de imprensa)