Justin Bieber pede a Dana White para lutar no UFC, contra… Tom Cruise!

Share it

Numa era repleta de superlutas inimagináveis, como Conor McGregor x Floyd Mayweather no boxe ou Dillon Danis desafiando Jon Jones no MMA, eis que surge o desafio mais inusitado de hoje.

Justin Bieber, famoso cantor de música Pop, usou o Twitter neste domingo para desafiar ninguém menos que Tom Cruise, ator de filmes como “Missão Impossível” e “Top Gun”.

Na mensagem, Bieber chamou Cruise para trocar golpes no MMA, em pedido estendido para que Dana White realizasse a luta no UFC . Contudo, quem apareceu para “comprar” a luta foi Conor McGregor. Dono da McGregor Sports and Entertainment, Conor se mostrou aberto a organizar a disputa, caso Cruise aceite, inclusive fazendo parte do card preliminar, enfrentando o ator Mark Wahlberg (“Ultimato Bourne” e “O Atirador”).

Bieber, de 25 anos, costuma treinar boxe com Mayweather. Cruise, mesmo com 56 anos, não ficou atrás nas “apostas” da internet. Exemplos de alguns de seus filmes, nos quais ele costuma dispensar dublês, foram postos na equação para colocar o astro de Hollywood como favorito dos internautas neste duelo inusitado.

E para você, amigo leitor, quem venceria essa?