Instagram: uma vitória de virada no espírito do bom Jiu-Jitsu

Share it

Quem teme ficar por baixo não compreendeu até hoje o que é o Jiu-Jitsu… Em 22 de junho de 2012, criamos nossa primeira conta no Instagram, com o objetivo de congregar, via telefone celular, toda a comunidade mundial da arte suave – um hábito que GRACIEMAG costuma ter desde 1994, quando lançou seu primeiro jornal, distribuído de mão em mão, em lanchonetes cariocas.

De curtida em curtida, não tardou em conquistarmos espaço e relevância como o Instagram mais curtido do Jiu-Jitsu, com 350 mil seguidores. Até que, no ano passado, sofremos um bloqueio inapelável: nossa conta foi extinta pelo Instagram e Facebook.

Não foi nossa primeira derrota. Contudo, temos consciência das centenas, milhares, de meninas e meninos que um dia já foram treinar apesar de todas as dificuldades com um singelo pensamento: “Um dia vou aparecer em GRACIEMAG!”. Inúmeros campeões mundiais e donos de cinturões começaram assim. E foram eles, juntamente com outros variados parceiros, que nos ajudaram a dar a volta por cima, até batermos, hoje, 100 mil seguidores novamente.

Obrigado a todos os amigos e seguidores de @graciemagoficial, em especial a @jiujitsu_videos. Afinal, não é o modo como você cai que o define, mas como você se levanta. Oss!