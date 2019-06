Luta completa: Rodolfo Vieira apaga adversário e segue invicto no MMA

Share it

Derrubar, pegar as costas e finalizar era algo comum de ver Rodolfo Vieira fazer no Jiu-Jitsu competitivo. Longe dos tatames, Rodolfo agora executa tal movimentação no MMA, com sucesso parecido aos tempos de ação de kimono.

Em sua luta mais recente, no ACA 96, realizado no último sábado, Rodolfo teve pela frente seu maior desafio na carreira, ao encarar o russo Vitaliy Nemchinov, que vinha de dez vitórias e apenas uma derrota no MMA.

Com apenas quatro lutas nos cages, Rodolfo entrava como azarão, mas nada que o Jiu-Jitsu não pudesse desequilibrar. Depois de mostrar confiança em pé e soltar alguns chutes, Rodolfo aplicou uma queda limpa no double-leg e dominou Vitaly no solo. Por cima, bastou ao brasileiro pressionar com socos para conseguir a brecha e pegar as costas, atacando direto no mata-leão que apagou o russo ainda no primeiro round.

Confira a luta completa no vídeo abaixo!