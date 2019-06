Henry Cejudo vence Marlon Moraes e fatura segundo cinturão no UFC 238

Share it

Na era dos campeão duplos do Ultimate, mais um atleta acaba de ingressar na lista. Depois de Conor McGregor, Daniel Cormier e Amanda Nunes, é a vez de Henry Cejudo se tornar um “double champion”. Atual campeão dos moscas, Cejudo conquistou o título dos pesos-galos na luta principal do UFC 238, realizado nesse sábado, dia 8 de junho, em Chicago, após superar o brasileiro Marlon Moraes.

O combate teve início com superioridade de Marlon, que trabalhou bastante com chutes e velocidade habitual, além de evitar com sucesso o jogo forte na luta agarrada de Cejudo. Na segunda etapa, Marlon tentou agir novamente com seu plano de jogo, mas Cejudo conseguiu reagir, aplicar bons golpes e terminar a parcial trocando de igual com o brasileiro. Já no terceiro dos cinco assaltos programados, Cejudo pisou fundo no acelerador e trouxe perigo para Marlon, tentou finalizar no triângulo de mão, colocou o brasuca de costas no solo e atacou com força total nas cotoveladas, até a interrupção do árbitro.

Antes, na luta coprincipal, Valentina Schevchenko defendeu seu título peso-mosca ao nocautear Jessica Eye no segundo assalto, com um belo chute de esquerda na cabeça da adversária. No card preliminar, Pedro Munoz teve sua boa sequência de sucessos parada por Aljamain Sterling, que fez luta inteligente, golpeou melhor e levou a vitória na decisão dos jurados.

Confira os resultados completos!

UFC 238

Chicago, EUA

8 de junho de 2019

Henry Cejudo venceu Marlon Moraes por nocaute técnico aos 4min58s do R3

Valentina Shevchenko venceu Jessica Eye por nocaute aos 26s do R2

Tony Ferguson venceu Donald Cerrone por nocaute técnico aos 5m do R2 (interrupção médica)

Petr Yan venceu Jimmie Rivera na decisão unânime dos jurados

Blagoy Ivanov venceu Tai Tuivasa na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Tatiana Suarez venceu Nina Ansaroff na decisão unânime dos jurados

Aljamain Sterling venceu Pedro Munhoz na decisão unânime dos jurados

Alexa Grasso venceu Karolina Kowalkiewicz na decisão unânime dos jurados

Calvin Kattar nocauteou Ricardo Lamas aos 4min06s do R1

Yan Xiaonan venceu Angela Hill na decisão unânime dos jurados

Darren Stewart venceu Bevon Lewis na decisão unânime dos jurados

Eddie Wineland nocauteou Grigory Popov aos 4min47s do R2

Katlyn Chookagian venceu Joanne Calderwood na decisão unânime dos jurados